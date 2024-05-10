سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بالدوري

نجح سيراميكا كليوباترا، في تحقيق فوز مثير على حساب ضيفه طلائع الجيش 2-1، اليوم الجمعة بإستاد عثمان أحمد عثمان، بالجولة 22 للدوري المصري.

تقدم النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 4 لصالح سيراميكا كليوباترا، ثم تعادل يسري وحيد للطلائع في الدقيقة 37 قبل أن يحرز أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 40.

واحتسب الحكم، عاطف حسين، ضربة جزاء للطلائع بعد سقوط يسري وحيد في منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، لكنه تراجع بعد مراجعة اللعبة عبر جهاز تقنية الفيديو.

ونال أحمد ياسر ريان، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما أحرز هدف الفوز لفريقه.

ورفع سيراميكا رصيده بقيادة مدربه أيمن الرمادي إلى 31 نقطة في المركز السادس، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

وتوقف رصيد طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند النقطة 28 في المركز التاسع، وله مؤجلتان ضد الأهلي والزمالك.