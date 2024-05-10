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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياض منصور: إسرائيل تشن حربا ضد الشعب الفلسطيني كله

صدى البلد

أدان رياض منصور، المبعوث  الفلسطيني للأمم المتحدة،  في خطاب أمام الأمم المتحدة، تصرفات إسرائيل، ووصفها بأنها “اعتداء لا هوادة فيه على الشعب الفلسطيني ككل”.

ورسم منصور صورة قاتمة للمعاناة الشديدة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، واصفا المجازر واكتشاف المقابر الجماعية وسط دمار واسع النطاق، وقال: "كل شبر من غزة شهد مجازر"، مسلطا الضوء على مدى العنف المرتكب ضد المجتمعات الفلسطينية.

وأعرب عن أسفه لبطء اعتراف العالم بالفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا الحاجة الملحة للتدخل الدولي.

واتهم منصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستغلال الغزو الوشيك لرفح؛ لتحقيق مكاسب سياسية، وأدان استعداده للتضحية بالآلاف من الأرواح من أجله بقائها.

وانتقد تصوير نتنياهو للشعب الفلسطيني على أنه “تهديد وجودي”، والجهود المستمرة للقضاء على الفلسطينيين، مرددًا مشاعر السلب التاريخي التي يعود تاريخها إلى النكبة.

أكد المراقب الفلسطيني لدي الأمم المتحدة، أن حرب إسرائيل لا تقتصر على الاشتباكات العسكرية ولكنها تشمل حملة منهجية ضد الفلسطينيين، بل الشعب الفلسطيني بأكمله. 

وحث المجتمع الدولي على الاعتراف بخطورة الوضع واتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة المستمرة، مؤكدا الأهمية التاريخية للتصويت الوشيك على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

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