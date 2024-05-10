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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جامعة عين شمس : الاهتمام بجودة النشر الدولي بوصلة التصنيف العالمي

صدى البلد

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس اجتماعا برئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، للوقوف علي آخر المستجدات والمتابعة الخاصة بالنشر الدولي ومكتب رعاية المبعوثين وإدارة التصنيف الدولى بالجامعة.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي والنشر الدولي وآليات التغلب عليها مع وضع الخطة المستقبلية.

كما تم عرض مهام مكتب رعاية المبعوثين ومناقشة المقترحات ووضع الحلول للمعوقات والاستماع إلى مقترحات وتعقيبات السادة الحضور

وأكدت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكاتف وتكامل جهود  الإدارات المعنيه للاهتمام بجودة النشر الدولي كأحد أهم أسس التصنيف عالمياً، وركيزة من ركائز البحث العلمي؛ مؤكدة أن كل بحث يحمل إسم جامعة عين شمس يرفع من تصنيفها دولياً، وأن الجامعة ترتقي عاماً بعد عام بفضل تشجيع باحثيها على النشر العلمي الدولي .

كما وجهت إلي ضرورة مراجعة المعايير الخاصة بالمكافآت و قيمة الحوافر للجوائز الممنوحة في مجال النشر العلمي .

و اكدت  علي اهتمام الجامعة بعقد ورش عمل لصقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على جودة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

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