عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر أكتوبر : الدعم الشعبى لجهود الرئيس السيسى تجاه غزة ليس الأول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن التظاهرات التي جابت محافظات الجمهورية اليوم معبرين عن رأيهم في دعم القيادة السياسية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر هي الأولى في مقدمة الدول العربية في دعم الأشقاء في فلسطين، ليست المرة الأولى في خروج دعم شعبي لجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

 

وأكدت "مديح"، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة إلى رفض الشعب المصري التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب مصر.

 

وقالت "مديح"، إن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب  فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول المساعدات حيث رفضت خروج أي جنسيات أجنبية من المعبر قبل دخول المساعدات لأشقائنا، مضيفة "لولا مصر لن تدخل أي مساعدات للأشقاء، لا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم غزة".

وشددت مديح على أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات للقطاع كان قياديًا ونابعًا من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، منوهة مصر تحملت ضغوطًا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-