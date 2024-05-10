بـ كاش مايوه | جرأة لافتة لـ ناهد السباعي تثير تفاعل المشاهدين

شاركت ناهد السباعى، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعى فى الصور فى عرض البحر بإطلالة مثيرة وجذابة مرتديه "كاش مايوه" منقوش، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها.

آخر أعمال ناهد السباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل محارب، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



أبطال مسلسل محارب

مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.