بابتسامة رقيقة ومكياج هادئ | لطيفة تبرز جمال ملامحها

سحرت الفنانة لطيفة قلوب متابعيها بصور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث ظهور لها.

وبدت "لطيفة" بإطلالة جذابة، وابتسامة رقيقة خطفت الأنظار بظهورها الرائع المتألق ، حيث ارتدت قميص أبيض أنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها المبهج.

أحدث أعمال لطيفة

أطلقت النجمة لطيفة، مؤخرا دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان 2024، وطرحت لطيفة الدعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

أحدث أعمال لطيفة

أحدث أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.