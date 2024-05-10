السعودية .. القبض على سوداني لهذا السبب

ألقت شرطة محافظة الطائف السعودية القبض على مقيم من الجنسية السودانية "حسام علي محمد سعيد" لتحرشه بحدث.

وذكر الأمن العام أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبدأت الجهات المختصة في تطبيق عقوبة التشهير ضد المتحرشين بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر يناير من 2021 على إضافة فقرة جديدة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تقضي بنشر تفاصيل الحكم ضد المتحرش.

ونصت الفقرة على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".