عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بنتائج الدولي المصري نائل نصار في الفروسية

صدى البلد

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلي الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر؛ علي النتائج المميزة لأبطال مصر في الفروسية خلال الفترة الحالية.


وأعرب صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي يحققها، وآخرها حصوله علي المركز الاول في بطولة نورث سالم بأمريكا ارتفاع 145 سم فئه الثلاثة نجوم.


وأكد وزير الشباب والرياضة على متابعة مستمرة مع للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة العلمية العليا بالوزارة.


وقال صبحي: "نواصل السعي للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، وأثمن أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى في كافة المنافسات التي يخوضونها".


كما قام الفارس المصري نائل نصار بالمشاركة في بطولة ليكسينجتون الدولية لقفز الموانع بولاية كنتاكي بأمريكا فثة الأربعة نجوم والتي أقيمت خلال الفترة من 24-28 أبريل 2024 والتي هي ضمن خطة الأعداد الخاصة به للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.


وحصل الفارس المصري علي المركز الثاني في مباراة الجائزة الكبري للبطولة، ويحتل الآن المركز ال 31 في التصنيف العالمي لرياضة قفز الموانع، وقد كان ترتيبه العالمي للشهر الماضي هو ال 39 علي العالم.


ويستعد نائل نصار للمشاركة في عدد من البطولات الدولية خلال الأسابيع القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم وذلك استكمالاً لبرنامج الإعداد الخاص به لأولمبياد باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

انتصار السيسي : جزيل الشكر لحرم سلطان عمان لدعمها أطفالنا المرضى بـ57357

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-