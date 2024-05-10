حماس تجري محادثات استراتيجية مع فصائل المقاومة الفلسطينية

قالت وفقا لسكاي نيوز البريطانية، حماس إنها ستجري محادثات مع زعماء ما أسمتها "فصائل المقاومة الفلسطينية" لإعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

وقالت إن المناقشات يجب أن تتم بسبب سلوك بنيامين نتنياهو والهجمات الإسرائيلية على أماكن في رفح واحتلال معبر المدينة الحدودي مع مصر.

وأضاف البيان أن "نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاءً لمهاجمة رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحملان المسؤولية الكاملة عن عرقلة التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال القائد الأعلى لحركة حماس إنه أعرب عن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء القطري ووزير المخابرات المصري.

ووضعت إسرائيل حدا لهذا الأمر في وقت لاحق، قائلة إنها لن تقبل الصفقة بشكلها الحالي، وهو القرار الذي قالت حماس اليوم إنه أعاد الأمور "إلى المربع الأول".