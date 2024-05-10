صراع الذهب يتواصل في ختام بطولة الأردن الدولية للجولف

بعد ايام الاثارة والتشويق والمنافسة القوية يتواصل الصراع على ذهب منافسات بطولة الاردن الدولية للجولف المقامة حالية بملاعب نادي ايلة للجولف بين نخبة نجوم رياضة الجولف عالميا .

وتختتم مساء السبت منافسات البطولة بنسختها 33 والتي نظمها الاتحاد الاردني للجولف على ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة.

وانطلقت البطولة صباح الخميس بمشاركة ما يزيد عن 110 لاعبين ولاعبات في الفئات الثلاثة الرجال والسيدات والناشئين تنافسوا واستمتعوا بالترتيبات المثالية والتنظيم المتقن الذي لمسوه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والكوادر المساعدة الذين عملوا على اخراج البطولة بالصورة الجميلة التي ابهجت الحضور .

وسيقام حفل الختام مساء السبت برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة نايف الفايز ، ويشهد المنافسات الأخيرة من البطولة قبل ان يقوم الفايز بتتويج اللاعبين واللاعبات اصحاب المراكز الاولى وتكريم الجهات الداعمة قبل ان يسدل الستار على احداث هذه البطولة التي اكتسبت الكثير من الاهتمام عكسا على حجم المشاركة الكبير في فعاليات بطولة الجولف.

من جهة اخرى كان يوم الجمعة حافلا بالنشاطات المختلفة على صعيد بطولة الجولف، حيث نظمت اللجنة المنظمة جولة لرجال الاعلام وضيوف لبطولة على المرافق والملاعب التي احتضنت البطولة وشاهد الجميع مقدار الجهد الكبير الذي بذل من اجل اخراج البطولة بالصورة التي تُشرف التنظيم الاردني المميز، ثم التقى الاعلام المرافق لنشاطات البطولة مع رئيس الاتحاد الاردني للجولف السيد كريم البرغوثي والذي قدم نبذة عن البطولة واهمية الدور الذي ساهمت به من اجل توسيع قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي، وكان رجل الاعمال المعروف السيد صبيح المصري قد التقى برجال الاعلام مؤكدا لهم أهمية الدعم الذي قدمته واحة أيلة للسياحة في مدينة العقبة.

وكانت منافسات البطولة في يومها الثاني (الجمعة) اسفرت عن النتائج التالية :

فئة الرجال:

المركز الأول خالد عطية (السعودية)

المركز الثاني الياس برهومي (تونس)

المركز الثالث علي السقا (السعودية)

فئة السيدات:

المركز الأول كاترينا بولوفيسكا (لانفيا)

المركز الثاني ندى مير (قطر)

المركز الثالث ياسمين طاهر (الأردن)

فئة الناشئين:

المركز الأول دانيل سوكولوف (قطر)

المركز الثاني سالم العبدالات (الأردن)

المركز الثالث علاء الدين سلامة (مصر) .

وأكد كريم البرغوثي رئيس الإتحاد الأردني للجولف ان الهدف من إقامة بطولة الأردن الدولية المفتوحة هو نشر اللعبة قدر المستطاع وتعزيز قيمة وأهمية لعبة الجولف التي انطلقت في الأردن منذ عقود في ملعب البشارات.

وأشار البرغوثي في حديثه للجنة الإعلامية للبطولة وبحضور وفد الإعلاميين الرياضيين العرب في ملاعب واحة أيلة التي تقام عليها منافسات النسخة (33)، ان اتحاد الجولف لديه خطة طموحة وبرامج عديدة لاستقطاب المواهب والتركيز على فئة الناشئين واللاعبين صغار السن.

ونوه البرغوثي لأهمية هذه الرياضة التي يمارسها ما يقارب 30 مليون لاعب حول العالم، كما لها انتشار كبير على مستوى الوطن العربي، وهي في تصاعد مستمر، سيثمر قريباً عن وجود أسماء لها شأن كبير في الجولف العالمية.

واعتبر البرغوثي ان النسخة الحالية من بطولة الأردن المفتوحة تاريخية بتواجد 12 دولة وآخرين بمشاركات فردية على الرغم من كل الآزمات التي تمر بها المنطقة.

وَقال البرغوثي "وجود عدد كبير من الدول يزيد المنافسة ويفتح الباب لنجاحات أوسع في السنوات القادمة وكذلك الأمر فإن البطولة مهمة في تصنيف اللاعبين الهواة وتفتح لهم الأبواب للمشاركة في بطولات أخرى.

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