عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الذهب يتواصل في ختام بطولة الأردن الدولية للجولف

صدى البلد

بعد ايام الاثارة والتشويق والمنافسة القوية يتواصل الصراع على ذهب منافسات بطولة الاردن الدولية للجولف المقامة حالية بملاعب نادي ايلة للجولف بين نخبة نجوم رياضة الجولف عالميا . 

وتختتم مساء السبت منافسات البطولة بنسختها 33 والتي نظمها الاتحاد الاردني للجولف على ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة.

وانطلقت البطولة صباح الخميس بمشاركة ما يزيد عن 110 لاعبين ولاعبات في الفئات الثلاثة الرجال والسيدات والناشئين تنافسوا واستمتعوا بالترتيبات المثالية والتنظيم المتقن الذي لمسوه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والكوادر المساعدة الذين عملوا على اخراج البطولة بالصورة الجميلة التي ابهجت الحضور .

وسيقام حفل الختام مساء السبت برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة نايف الفايز ، ويشهد المنافسات الأخيرة من البطولة قبل ان يقوم  الفايز بتتويج اللاعبين واللاعبات اصحاب المراكز الاولى وتكريم الجهات الداعمة قبل ان يسدل الستار على احداث هذه البطولة التي اكتسبت الكثير من الاهتمام عكسا على حجم المشاركة الكبير في فعاليات بطولة الجولف.

من جهة اخرى كان يوم الجمعة حافلا بالنشاطات المختلفة على صعيد بطولة الجولف، حيث نظمت اللجنة المنظمة جولة لرجال الاعلام وضيوف لبطولة على المرافق والملاعب التي احتضنت البطولة وشاهد الجميع مقدار الجهد الكبير الذي بذل من اجل اخراج البطولة بالصورة التي تُشرف التنظيم الاردني المميز، ثم التقى الاعلام المرافق لنشاطات البطولة مع رئيس الاتحاد الاردني للجولف السيد كريم البرغوثي والذي قدم نبذة عن البطولة واهمية الدور الذي ساهمت به من اجل توسيع قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي، وكان رجل الاعمال المعروف السيد صبيح المصري قد التقى برجال الاعلام مؤكدا لهم أهمية الدعم الذي قدمته واحة أيلة للسياحة في مدينة العقبة.

وكانت منافسات البطولة في يومها الثاني (الجمعة) اسفرت عن النتائج التالية :

فئة الرجال:

المركز الأول خالد عطية (السعودية)
المركز الثاني الياس برهومي (تونس)
المركز الثالث علي السقا (السعودية)

فئة السيدات:

المركز الأول كاترينا بولوفيسكا (لانفيا)
المركز الثاني ندى مير (قطر)
المركز الثالث ياسمين طاهر (الأردن)

فئة الناشئين:

المركز الأول دانيل سوكولوف (قطر)
المركز الثاني سالم العبدالات (الأردن)
المركز الثالث علاء الدين سلامة (مصر) . 

وأكد كريم البرغوثي رئيس الإتحاد الأردني للجولف ان الهدف من إقامة بطولة الأردن الدولية المفتوحة هو نشر اللعبة قدر المستطاع وتعزيز قيمة وأهمية لعبة الجولف التي انطلقت في الأردن منذ عقود في ملعب البشارات.

وأشار البرغوثي في حديثه للجنة الإعلامية للبطولة وبحضور وفد الإعلاميين الرياضيين العرب في ملاعب واحة أيلة التي تقام عليها منافسات النسخة (33)، ان اتحاد الجولف لديه خطة طموحة وبرامج عديدة لاستقطاب المواهب والتركيز على فئة الناشئين واللاعبين صغار السن.

ونوه البرغوثي لأهمية هذه الرياضة التي يمارسها ما يقارب 30 مليون لاعب حول العالم، كما لها انتشار كبير على مستوى الوطن العربي، وهي في تصاعد مستمر، سيثمر قريباً عن وجود أسماء لها شأن كبير في الجولف العالمية.

واعتبر البرغوثي ان النسخة الحالية من بطولة الأردن المفتوحة تاريخية بتواجد 12 دولة وآخرين بمشاركات فردية  على الرغم من كل الآزمات التي تمر بها المنطقة.

وَقال البرغوثي "وجود عدد كبير من الدول يزيد المنافسة ويفتح الباب لنجاحات أوسع في السنوات القادمة وكذلك الأمر فإن البطولة مهمة في تصنيف اللاعبين الهواة وتفتح لهم الأبواب للمشاركة في بطولات أخرى.

5db94cad-e6d7-400d-8dc3-dd9131b42d52
5db94cad-e6d7-400d-8dc3-dd9131b42d52
11b61fda-9e1d-4a54-9242-da05ae5d0bc3
11b61fda-9e1d-4a54-9242-da05ae5d0bc3
22da2223-dbf2-4364-977c-174e50b441e5
22da2223-dbf2-4364-977c-174e50b441e5
455e8a36-abb0-435e-9003-109f8517bdb7
455e8a36-abb0-435e-9003-109f8517bdb7
769f2c32-f6f3-4c3e-a03e-ebe14982ffed
769f2c32-f6f3-4c3e-a03e-ebe14982ffed
797c4cb8-c85b-4181-b5fc-bd40637a034e
797c4cb8-c85b-4181-b5fc-bd40637a034e
65623403-be63-49d7-938c-7596db81b44b
65623403-be63-49d7-938c-7596db81b44b
a78b1389-0a29-4404-93da-86801a1df6d3
a78b1389-0a29-4404-93da-86801a1df6d3
b2c6661e-79aa-471d-b915-3418326924eb
b2c6661e-79aa-471d-b915-3418326924eb
f59fb025-54e8-4391-a384-c84dce289653
f59fb025-54e8-4391-a384-c84dce289653
f9862418-f90c-4a10-9eeb-e01231f0a05a
f9862418-f90c-4a10-9eeb-e01231f0a05a
fe0c7550-1da8-45a3-81cd-bf59b777d105
fe0c7550-1da8-45a3-81cd-bf59b777d105

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

موضوعات متعلقة

تفاصيل المران الختامي للأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة

سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بالدوري

صفقة الموسم | السعودية تسيل لعاب ليفربول لـ بيع محمد صلاح

مدرب العين : أثق باللاعبين في نهائي آسيا .. وأتمنى حصد اللقب

كلوب يعلق على رحيل نجم ليفربول إلى برشلونة .. من هو؟

إيفرتون يسحب الاستئناف ضد عقوبة خصم نقطتين من رصيده

الأهلي يهنئ نادي غزل المحلة بالعودة للدوري الممتاز

الأهلي يهنئ بتروجت بمناسبة صعوده للدوري الممتاز

ترشيحاتنا

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-