عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

صدى البلد

توجه جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر  والجهاز المعاون الي استاد القاهرة لمتابعة مباراة فيوتشر و البنك الاهلي ضمن مواجهات الجولة ٢٢ للدوري الممتاز ، عقب حضور  مباراة سيراميكا و طلائع الجيش التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون .

تواجد طارق سليمان المدرب العام و محمد عبد الواحد المدرب و سعفان الصغير مدرب الحراس و وليد بدر مدير اداري المنتخب و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال . 
يستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

موضوعات متعلقة

صراع الذهب يتواصل في ختام بطولة الأردن الدولية للجولف

تفاصيل المران الختامي للأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة

سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بالدوري

صفقة الموسم | السعودية تسيل لعاب ليفربول لـ بيع محمد صلاح

مدرب العين : أثق باللاعبين في نهائي آسيا .. وأتمنى حصد اللقب

كلوب يعلق على رحيل نجم ليفربول إلى برشلونة .. من هو؟

إيفرتون يسحب الاستئناف ضد عقوبة خصم نقطتين من رصيده

الأهلي يهنئ نادي غزل المحلة بالعودة للدوري الممتاز

ترشيحاتنا

تحرك جديد من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-