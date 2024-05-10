الكويت.. الأمير يوجه خطابا ساميا للشعب

أعلن تلفزيون الكويت، ان الأمير الشيخ مشعل الاحمد سيوجه خطابا ساميا للشعب يبثه تلفزيون الكويت بداية نشرة التاسعة.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بعث ببرقية عزاء إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين.

أعرب مشعل في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري لملك البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما دعا أمير الكويت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

