العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدد خط المساعدات الإنسانية لغزة

تشكل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جيب رفح جنوب قطاع غزة تهديداً كبيراً لخط أنابيب المساعدات الإنسانية الحيوي الذي يعتمد عليه بشدة سكان غزة البالغ عددهم مليونا نسمة.

ووفقا لبلومبرج، تفاقم هذا الوضع بسبب إغلاق المعابر الرئيسية، بما في ذلك كرم أبو سالم ورفح، ما أدى إلى تعطيل تدفق الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود إلى المنطقة.

أدى الصراع بين حماس وإسرائيل إلى وضع متقلب حيث أصبحت نقطتي الدخول، الضروريتين لتوصيل المساعدات، أهدافاً. وقد أدى إغلاق هذه المعابر إلى انخفاض حاد في مرور السلع الإنسانية إلى غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة عن انخفاض كبير في تسليم المساعدات منذ بداية النزاع في أكتوبر.

أدى استيلاء إسرائيل مؤخراً على معبر رفح في 7 مايو إلى تفاقم الوضع، مما أدى فعلياً إلى وقف شحنات المساعدات الإضافية إلى غزة. وعلى الرغم من إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات يوم 8 مايو، إلا أنه لا يزال تحت تهديد مستمر من الصواريخ التي تطلقها حماس من منطقة رفح. وقد أدى ذلك إلى جعل وصول وكالات الإغاثة أمراً خطيراً للغاية، مما أعاق قدرتها على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسكان.

إن تأثير عمليات الإغلاق هذه وخيم، حيث تواجه غزة الآن "مجاعة كاملة" في أجزاء من المنطقة، وفقا لسيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. أدى إغلاق المعابر إلى الحد بشدة من إمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

وكان لإغلاق معبر رفح، على وجه الخصوص، عواقب وخيمة. فهو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله إجلاء الفلسطينيين طبيًا إلى مصر لتلقي العلاج، والمعبر الوحيد الذي تستورد من خلاله الأمم المتحدة الوقود. يعد الوقود ضروريًا لتشغيل المولدات وتشغيل المركبات، وهو ضروري لتشغيل الآبار والمخابز وتوفير الوجبات الساخنة في الملاجئ.

ويتفاقم الوضع أكثر بسبب الصراع المستمر، الذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في جميع أنحاء غزة. إن إغلاق المعابر والقيود المفروضة على توصيل المساعدات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل، مما يترك سكان غزة عرضة للخطر وفي حاجة ماسة إلى المساعدة.

ومع استمرار تصاعد الصراع، يجب على المجتمع الدولي أن يعالج بشكل عاجل الأزمة الإنسانية في غزة وأن يضمن إيصال المساعدات دون عوائق إلى المحتاجين. إن الإغلاق المستمر للمعابر والقيود المفروضة على توصيل المساعدات لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة سكان غزة ويجب معالجته على وجه السرعة.