عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدد خط المساعدات الإنسانية لغزة

صدى البلد

تشكل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جيب رفح جنوب قطاع غزة تهديداً كبيراً لخط أنابيب المساعدات الإنسانية الحيوي الذي يعتمد عليه بشدة سكان غزة البالغ عددهم مليونا نسمة. 

ووفقا لبلومبرج، تفاقم هذا الوضع بسبب إغلاق المعابر الرئيسية، بما في ذلك كرم أبو سالم ورفح، ما أدى إلى تعطيل تدفق الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود إلى المنطقة.

أدى الصراع بين حماس وإسرائيل إلى وضع متقلب حيث أصبحت نقطتي الدخول، الضروريتين لتوصيل المساعدات، أهدافاً. وقد أدى إغلاق هذه المعابر إلى انخفاض حاد في مرور السلع الإنسانية إلى غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة عن انخفاض كبير في تسليم المساعدات منذ بداية النزاع في أكتوبر.

أدى استيلاء إسرائيل مؤخراً على معبر رفح في 7 مايو إلى تفاقم الوضع، مما أدى فعلياً إلى وقف شحنات المساعدات الإضافية إلى غزة. وعلى الرغم من إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات يوم 8 مايو، إلا أنه لا يزال تحت تهديد مستمر من الصواريخ التي تطلقها حماس من منطقة رفح. وقد أدى ذلك إلى جعل وصول وكالات الإغاثة أمراً خطيراً للغاية، مما أعاق قدرتها على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسكان.

إن تأثير عمليات الإغلاق هذه وخيم، حيث تواجه غزة الآن "مجاعة كاملة" في أجزاء من المنطقة، وفقا لسيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. أدى إغلاق المعابر إلى الحد بشدة من إمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

وكان لإغلاق معبر رفح، على وجه الخصوص، عواقب وخيمة. فهو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله إجلاء الفلسطينيين طبيًا إلى مصر لتلقي العلاج، والمعبر الوحيد الذي تستورد من خلاله الأمم المتحدة الوقود. يعد الوقود ضروريًا لتشغيل المولدات وتشغيل المركبات، وهو ضروري لتشغيل الآبار والمخابز وتوفير الوجبات الساخنة في الملاجئ.

ويتفاقم الوضع أكثر بسبب الصراع المستمر، الذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في جميع أنحاء غزة. إن إغلاق المعابر والقيود المفروضة على توصيل المساعدات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل، مما يترك سكان غزة عرضة للخطر وفي حاجة ماسة إلى المساعدة.

ومع استمرار تصاعد الصراع، يجب على المجتمع الدولي أن يعالج بشكل عاجل الأزمة الإنسانية في غزة وأن يضمن إيصال المساعدات دون عوائق إلى المحتاجين. إن الإغلاق المستمر للمعابر والقيود المفروضة على توصيل المساعدات لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة سكان غزة ويجب معالجته على وجه السرعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

ترشيحاتنا

تحرك جديد من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-