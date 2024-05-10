بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

وقَع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وفقا لتقرير صحفي.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك ناقلا عن منشور للصحفي سانتي اونا : كيليان مبابي وقع بالفعل لريال مدريد، الإتفاق تم".

و أعلن الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، في 30 يونيو 2024 الحالي، أي يحق إلى اللاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني.

