جنوب أفريقيا تطالب بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية

قالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إن جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على مدينة رفح.

وهذا جزء من القضية المستمرة التي رفعتها جنوب أفريقيا في يناير والتي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأمرت المحكمة - التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا - إسرائيل في بداية العام باتخاذ كافة الإجراءات التي في وسعها لمنع الإبادة الجماعية.

وأرادت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تنفذ تدابير مؤقتة بشأن إسرائيل من شأنها أن "تعلق على الفور العمليات العسكرية في غزة وضدها" - لكن محكمة العدل الدولية لم تصل إلى حد ذلك.

وأي قرار بفرض إجراءات مؤقتة سيكون "مشكلة كبيرة" بالنسبة للهجوم الإسرائيلي الذي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلته حتى إعادة جميع الرهائن وتدمير حماس.