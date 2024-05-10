قبل بدء جلساته.. أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

أعلن أمير الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقع البلاد.
وقال أمير الكويت "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.
وأضاف : لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
وأردف: اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها والواجب يفرض علينا اتخاذ الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
كما أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
يذكر أن مجلس الأمة قد تم انتخابه منذ أيام قليلة وكان مقررا إقامة أولى جلساته يوم الثلاثاء 14 مايو القادم.