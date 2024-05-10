استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد 11 لاعبا من قائمة "الأحمر" التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك “قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة.. وغياب فريق كامل”

وكشف عن تشكيل الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا

غيابات الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وتعد مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي، البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا، يوم 18 مايو 2024، على ملعب رادس.