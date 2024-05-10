تقرير أمريكي: إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الأسلحة

زعم تقرير للحكومة الأمريكية أن إسرائيل لم تنتهك شروط استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر نقلتها وكالة أسوشيتد برس.

كان هذا التقرير، المعروف باسم "مذكرة الأمن القومي"، متوقعاً بفارغ الصبر، وخاصة بعد التوقف الأخير لشحن القنابل إلى إسرائيل بسبب المخاوف بشأن استخدامها المحتمل في الهجوم على رفح.

وبحسب سكاي نيوز البريطانية، المذكرة، التي اقترحها في البداية الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن في الكونجرس وتم الاتفاق عليها في فبراير، كلفت وزارتي الدفاع والخارجية بتقييم أي تقارير أو مزاعم موثوقة حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليفهم بتقييم ما إذا كانت إسرائيل قد عرقلت إيصال المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة إلى غزة للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حين أنه من المتوقع أن تنتقد استنتاجات التقرير إسرائيل، إلا أنها لن تصل إلى حد الإعلان عن انتهاك اتفاقيات الأسلحة بين البلدين. ويأتي هذا التطور وسط تدقيق متزايد في الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل الصراع المستمر في المنطقة.

ويسلط قرار وقف شحن القنابل إلى إسرائيل الضوء على التوازن الدقيق الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ عليه في دعمها لإسرائيل وفي الوقت نفسه معالجة المخاوف بشأن استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة في الصراع.

وألمح مسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الإصدار الوشيك للتقرير الكامل لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حول استنتاجاته. ومن المرجح أن تثير نتائج التقرير جدلا ومزيدا من التدقيق في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وتوصيل المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع.