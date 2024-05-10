تقارير تؤكد مصرع 4 إسرائيليين بسبب الرشقات الصاروخية الأخيرة.. فيديو

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القصف المدفعي كان متبادلًا في الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الرشقات الصاروخية من مدينة رفح باتجاه بئر السبع.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن التقارير التي أشارت إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الرشقات الصاروخية الأخيرة تسببت في مقتل 4 إسرائيليين، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود.

ونوه بأن التصعيد العسكري في حالة تزايد، على الرغم من إجراء المفاوضات، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي نوه بأنه تم إدخال سيارة وقود للأونروا، وهذا عارٍ تمامًا من الصحة، حيث كذبه المفوض العام لوكالة الأونروا.