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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

طارق سعده
طارق سعده

أعرب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود حثيثة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية رغم كل التحديات التي تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان سعدة، التصعيدات المستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تهدد حياة أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني.

وأوضح أن هذه التصعيدات الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وهو ما يؤثر على السلام والأمن الدوليين ويجر المنطقة إلى بركان يفجر الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد طارق سعده على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مما يستدعي ضرورة أن تتكاتف كافة المؤسسات الأممية والدول الراعية للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن تصويت 143 دولة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ يؤكد وجود رغبة حقيقية من أغلبية دول العالم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهي الصراع القائم وتعيد عملية السلام إلى مسارها الصحيح.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات في هذا الشأن.

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