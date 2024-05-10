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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توتر العلاقة بين إدارة بايدن والزعماء المسلمين والعرب الأمريكيين

صدى البلد

في التداعيات الأخيرة للصراع المستمر في غزة، يجد الرئيس بايدن نفسه في مواجهة انتقادات من القادة المسلمين والعرب الأمريكيين بشأن ما يعتبرونه انقطاعًا في التواصل وعدم كفاية الإجراءات. ويتناول تقرير نيويورك تايمز، كيفية تطور هذه العلاقة المتوترة، مما أثر على كل من القرارات السياسية لإدارة بايدن ومشهدها السياسي.

يعبر القادة الأمريكيون المسلمون والعرب عن إحباطهم إزاء الانهيار الملحوظ في التواصل مع إدارة بايدن. وعلى الرغم من جهود التوعية الأولية، يشعر القادة بأن مخاوفهم قد تم تهميشها، مما أدى إلى الشعور بالعزلة.
في حين أن إعلان الرئيس بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل يمثل تحولاً كبيرًا في السياسة، إلا أن الكثيرين يعتبرونه قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا. وينتقد الزعماء العرب الأميركيين، الذين طالما دافعوا عن تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع، الإدارة بسبب استجابتها المتأخرة.

ويمكن أن تكون للعلاقة المتوترة بين إدارة بايدن والزعماء الأمريكيين المسلمين والعرب آثار سياسية، لا سيما في الولايات التي تشهد معارك. يعبر القادة عن خيبة أملهم في الحزب الديمقراطي ويحذرون من أنهم قد لا يحشدون الدعم بنفس الحماس كما حدث في الانتخابات السابقة.

قوبل تهديد الرئيس بايدن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بردود فعل متباينة. وبينما يعتبرها البعض خطوة واعدة، يشكك آخرون في فعاليتها في ظل الصراع المستمر. يؤكد الزعماء العرب الأميركيين على الحاجة إلى تغييرات جوهرية في السياسة، مثل دعم وقف دائم لإطلاق النار.

يسلط تقرير نيويورك تايمز، الضوء على تنوع الآراء داخل المجتمعات الإسلامية والعربية الأمريكية. وبينما يعبر البعض عن إحباطهم من تعامل الإدارة مع الصراع، يظل البعض الآخر داعمًا لنهج الرئيس بايدن. ويؤكد تعقيد وجهات النظر هذه على التحديات التي تواجه الإدارة في التعامل مع هذه القضية.
 

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