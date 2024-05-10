فيضانات مفاجئة مدمرة تودي بحياة 50 شخصًا شمال أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم بشكل مأساوي في الفيضانات المفاجئة التي ضربت مقاطعة بغلان شمال أفغانستان.

وفاجأت الكارثة، التي تفاقمت بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، السكان، مما جعلهم غير مستعدين للطوفان المفاجئ للمياه.

ووفقا للجارديان، تكشف تفاصيل من هداية الله همدارد، رئيس إدارة الكوارث الطبيعية بالإقليم، الحقيقة المروعة للوضع. وتبحث فرق الطوارئ بلا كلل عن الناجين المدفونين تحت الطين والحطام، بمساعدة قوات الجيش الوطني والشرطة.

ومع استمرار البحث، قد يرتفع عدد القتلى للأسف، خاصة مع التهديد الذي يلوح في الأفق بسقوط المزيد من الأمطار.

وترسم آثار الفيضانات صورة صارخة للدمار، حيث أظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا من المياه الموحلة تجتاح الطرق والمجتمعات.

وتؤكد الخسائر في الأرواح، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، الحاجة الملحة لجهود الإغاثة.

واستجابة للأزمة، تتواصل جهود الإغاثة، مع توفير الخيام والبطانيات والمواد الغذائية للنازحين بسبب الكارثة. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه أفغانستان تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الاستجابة الفورية. إن ضعف البلاد في مواجهة أزمة المناخ، والتي تفاقمت بسبب عقود من الصراع والفقر، جعلها غير مجهزة للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية.

إن محنة أفغانستان بمثابة تذكير مؤثر بالحاجة الملحة إلى التحرك العالمي بشأن تغير المناخ. وعلى الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن البلاد تعد من بين الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة المناخ.

ومع مواجهة الملايين لانعدام الأمن الغذائي وانتشار الفقر على نطاق واسع، أصبحت الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية للضعف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وبينما تكافح أفغانستان في أعقاب هذا الحدث المأساوي، من الضروري أن يحشد المجتمع الدولي خلف البلاد، ويقدم الدعم والمساعدة للتخفيف من تأثير الكوارث المستقبلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المناخي.