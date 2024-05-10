البرلمان العربي يدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقر "الأونروا" في القدس

أدان البرلمان العربى اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقر "الأونروا" في مدينة القدس وإضرام النار فيه، ما أدى إلى إغلاق المقر، كما أدان البرلمان العربى الاعتداءات التي قام بها مستوطنون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

وأضاف البرلمان العربى، أن الاعتداءات التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 180 من موظفيها، تمثل امتدادا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بتحقيق عاجل ومستقل بشأن هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام كيان الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.