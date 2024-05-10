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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا مقومات للحياة.. نازحو غزة يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «لا مقومات للحياة.. نازحو غزة يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار العدوان الإسرائيلي».

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نشأت العمدة: الرئيس السيسي يكثف من لقاءاته الدولية لإنهاء العدوان على غزة

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برلماني : مصر دورها محوري وريادي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بأغراض رثة وبلا أي مقومات للحياة، يبحث نازحون من مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة عن أي مأوى يحميهم من الموت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة متجددة لا يكفي الغزيين خوضها مرة واحدة كي يظلوا على قيد الحياة في قطاع غزة الذي لم يسلم فيه شبر من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حتى مع زعم حكومة الاحتلال أنها وفرت مناطق آمنة للمدنيين في وسط القطاع بعيدا عن رفح الفلسطينية التي تشهد قصفا متواصلا خاصة على المناطق الشرقية.

الدبابات الإسرائيلية التي استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، قطعت طريقا حيويا لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووفقا للأمم المتحدة أدت هذه الخطوة إلى إجبار 80 ألف نازح على الفرار من مدينة رفح الفلسطينية خلال أسبوع واحد.

غزة

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