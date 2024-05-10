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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تمدد التصويت في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان

صدى البلد

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقي شاه جراغي، مساء الجمعة، تمديد التصويت في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية لمدة ساعتين.

قال شاه جراغي، في مؤتمر صحفي، "تم تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية حتى الساعة الثامنة 20:00 بتوقيت طهران".

وعزا شاه جراغي هذا التمديد إلى الإقبال الذي وصفه بـ"الواسع" على مراكز الانتخابات في عموم الدوائر التي تشهد إجراء هذه الجولة من الانتخابات.

وبدأت، صباح يوم الجمعة، منافسة 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة و22 دائرة انتخابية، ويتنافس في هذه الجولة 90 مرشحاً.

وتشمل الـ 22 دائرة انتخابية: تبريز، وشبستان، ومايانه، وبارس آباد، وسميرام، ولنجان، وكرج، وطهران، ورامين، وبيرجاند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخوداباندي، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه، وكونبادكافوس.

وأضاف محمد تقي شاه جراغي: "إن 25700 صندوق اقتراع في ثماني دوائر انتخابية هي المرحلة الثانية، منها نحو 2000 فرع متنقل".

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