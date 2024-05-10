ذهاب نهائي الكونفدرالية.. تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك في مران اليوم

خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية، تحت إشراف لويس فيستني مدرب الحراس، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان؛ استعدادا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وركز مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات مختلفة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة من مساء بعد غد، الأحد، على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأسها حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة.

ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا