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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.. وحزب الله يرد بالصواريخ

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد تصعيدا مستمرا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات جنوبية لبنانية مما أسفر عن سقوط شهيدين بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، وربما يكون أحد الشهيدين من فرق الإغاثة الطبية في هذه المنطقة والآخر ينتمي لإحدى شركات الاتصالات اللبنانية.

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رشقات صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

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استهداف معدات تجسسية مستحدثة في موقع إسرائيلي على حدود لبنان

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن حزب الله نعى صباح اليوم وحتى الآن اثنان من عناصره، أحدهما سقط في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني، والآخر توفي متأثرا بجراحه نتيجة القصف الإسرائيلي أمس، بالتالي الجبهة الجنوبية لا تزال مشتعلة.

ولفت أن هناك قصفا مدفعيا استهدف بلدة "العديسة"، وقصف آخر استهدف بلدة "عيتا الشعب"، وهناك قصف بالقنابل الفسفورية مما أدى إلى حرائق شاسعة في مناطق متفرقة، وتحديدا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وأيضا هناك عدد من البلدات الأخرى اللبنانية سواء في القطاع الشرقي مثل "كفر كلا"، وكذلك في القطاع الغربي في نطاق مدينة صور وبلدة الناقورة، والتي تعرضت لقصف مدفعي.

وتابع: "فيما رد حزب الله بثلاث عمليات صباح اليوم، لكن هناك رشقات صاروخية كبيرة من الجنوب اللبناني وتوجهت نحو مستعمرة كريات شمونة ما أدى لاشتعال النيران هناك".

الاحتلال الاسرائيلي

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