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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«إنترسبت»: إسرائيليون يرفضون الخدمة بجيش الاحتلال.. ويطالبون «بايدن» بوقف الحرب على غزة

صدى البلد

يقبع مواطنان إسرائيليان في أحد السجون في الأراضي المحتلة؛ بسبب رفضهما أداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما كشفه موقع “إنترسبت” الإخباري. 

وأرسل المواطنان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالبانه بالتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك وضع شروط على إرسال المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال.

ونشر الموقع الأمريكي مقتطفات من الرسالة، من بينها مخاطبة بايدن بالقول "إن دعمكم غير المشروط لسياسة التدمير التي ينتهجها بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب؛ أوصل مجتمعنا إلى أن يعتاد على المذبحة وعلى الاستهانة بحياة البشر".

وأضافت الرسالة أن الدعم الدبلوماسي والمادي الأمريكي هو الذي أطال أمد هذه الحرب، وحمَّل الإسرائيليان، جو بايدن، المسؤولية عن ذلك، إلى جانب قادة إسرائيل.

وتابعا في رسالتهما "ولكن بما أنهم يرغبون في إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية؛ فأنتم (بايدن) تملكون القدرة على إيقافها".

وهذان الشابان ليسا وحدهما في رفضهم الحرب، فقد خرج الإسرائيليون إلى الشوارع؛ للاحتجاج على الحرب وعلى حكومة نتنياهو، طبقا لما أورده “إنترسبت”.

وجاء في الرسالة أيضا: "نود أن نقول لك، يا سيد بايدن، إن الكلمات القاسية والإدانة لن تحدث تغييرا، فالطريقة الوحيدة لإجبار نتنياهو على التوقف؛ هي ممارسة ضغط حقيقي، والكف عن تسليح إسرائيل في حربها".

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