خبير استراتيجي: سياسة أمريكا قائمة على دعم إسرائيل بشكل مطلق

قال كالفين دارك الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إن هناك ثلاثة أشياء علينا أن نفهمها، أولًا الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها مع إسرائيل ملتزمة بالدعم إسرائيل 100%، أنا لا أقول بأنني أؤيد ذلك، ولكنني أقول إن سياستنا هي دعم إسرائيل 100%.

وأضاف دارك، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف لا يختلف سواء أن كان الرئيس الأمريكي ديموقراطيًا أو جمهوريًا وحتى يتم تغيير هذه السياسة فإن ما سوف يحكم العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هو الدعم المطلق.

وأوضح أن النقطة الأخرى هي أن بايدن الذي كان أقوى داعم لإسرائيل فيما يخص الرؤساء منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل.

وأشار إلى أن الريس الأمريكي أخيرًا أوقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل ولابد أن نحييه على ذلك، وأنا واحد من الأمريكيين الذين كنت أدعو الرئيس بايدن لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو لأول مرة منذ 7 أكتوبر، نفذ ما تحدث به، موضحًا أنها خطوة بسيطة جدًا، ولكنها خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح.