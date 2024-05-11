حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موكوينا .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب صن داونز موكوينا عبر برنامجة المذاع “ملعب اون تايم”.

وقال شوبير أن موكوينا لاعب ممتاز ولكن الأهلي لم يتفاوض معه حتي الآن ".

ويذكر أنه قد استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد 11 لاعبا من قائمة "الأحمر" التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك “قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة.. وغياب فريق كامل”

وكشف عن تشكيل الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف