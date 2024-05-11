مهيب عبد الهادي يثير الجدل حول تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا حول تشكيل مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"أنت المدرب ..أختار التشكيل المناسب للأهلي لمباراة بلدية المحلة البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا؟".

ويذكر أنه قد استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد 11 لاعبا من قائمة "الأحمر" التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك “قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة.. وغياب فريق كامل”.