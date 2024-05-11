منة عرفة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

وظهرت منة عرفة في الصور بإطلالة متميزة وكاجول من داخل سيارتها، مرتدية نضارة شمسية سوداء.

وكانت الفنانة منة عرفة، قد تحدثت عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.

وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.