الجزيري يرد على السؤال الصعب: هل يمكن أن تلعب في الأهلي؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للاعب الزمالك سيف الدين الجزيري حول اختياره بين الأهلي والزمالك عبر برنامجه المذاع “اللعيب” عبر فضائية أخ بي سي مصر.

وقال الجزيري:"انتمائي وحبي للزمالك يمنعني من اللعب في أي نادي اخر بمصر".

وأكد اللاعب على قدرة الزمالك على المنافسة في كافة البطولات بالموسم الجديد والبطولة العربية خير دليل.

ويذكر أنه قد حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس الإدارة والمشرف على الكرة، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، على مؤازرة الفريق، في مران اليوم الجمعة، بملعب أكاديمية بركان؛ استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء بعد غد، الأحد، على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، براسة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة.

ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا