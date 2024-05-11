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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف يهدد بريطانيا وفرنسا بسبب دعمهما لأوكرانيا

صدى البلد

وجّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، رسالة تهديد إلى الدول الغربية التي تزود كييف بالسلاح، قائلاً إن "رد موسكو عليها لن يقتصر على أوكرانيا فقط".

وكتب ميدفيديف في قناته على "تلغرام": "صواريخ سكالب وستورم شادو التي تستهدف روسيا، لا يطلقها البلهاء الذين يرتدون قمصاناً مطرزة، وإنما يتم التحكم بها من قبل البريطانيين والفرنسيين".

وأضاف: "الرد الروسي على هجمات الأسلحة الغربية لن يقتصر على استهداف كييف بالمتفجرات التقليدية فحسب، بل بالذخيرة الخاصة أيضاً.. وعلى هذه الدول أن تفهم ذلك"، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا.

وتابع ميدفيديف أن "الرد هو هدف التدريبات المخطط لها، والتي تُجرى حالياً في جنوب روسيا".

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