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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب : سنواصل الدعم من أجل التوصل إلى حل الدولتين

ارشيفي
ارشيفي


أشادت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك،  باعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا يدعم طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

وقال البعثة المغربية عبر حسابها علي موقع إكس " ومن خلال هذا القرار، الذي كان المغرب من الراعين الأوائل له، تمنح الجمعية العامة لدولة فلسطين امتيازات وصلاحيات إضافية داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة.

كما يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر، إيجابا، في طلب قبول دولة فلسطين عضوا في منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة : المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس،  لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل، كما دأبت على ذلك، ترافعها من أجل التوصل إلى حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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