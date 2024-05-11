خطوة أولي لاستعادة الحقوق الفلسطينية .. العراق يعلق علي قرار الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها ، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها : ندعم جميع الجهود والمساعي الدولية الرامية بحصول، فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشارت الي ان تأييد (143) عضوا للقرار يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة، ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم لأهمية القرار التاريخي.



وأكدت أن هذا القرار يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ويسهم في تحقيق السلم بالمنطقة.

