ضباط إسرائيليون كبار: ما يفعله بنا حزب الله يحرم المستوطنين من العودة لمنازلهم

اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن وتيرة الضربات على الاحتلال الصهيوني من قبل حزب الله “أمر موجع”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار قولهم إن ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال.

وذكر ضباط كبار أنه لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله.

وقالوا ان حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة، وإنه لا يتهاون في الرد ومهاجمة الاحتلال.

واقترح بعض الضباط مضاعفة التدمير في لبنان ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين وزيادة وتيرة الضربات بحد يوقع أضرارا واضحة بالجانب اللبناني.