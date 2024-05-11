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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: يجب قياس كميات المياه المسحوبة للاستخدامات الصناعية

صدى البلد

ناقش الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 71%.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

وقال إن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور نهوها.

وفيما يخص تنفيذ توجيهات وزير الري خلال اجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وإحدى الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال.

وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للاستخدامات الصناعية، فقد أكد سويلم أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، مع التأكيد على أفضلية الاعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد استخدام المياه والحفاظ على جودتها.

وفيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة، فقد أكد سويلم ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في استخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها، وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لاحتياجات الجهات المختلفة.

وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة، فقد أشار سويلم إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة.

وذكر أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة.

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