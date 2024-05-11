الجيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال غزة

طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال القطاع في تكرار لحالات المعاناة الهائلة للمواطنين في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسبق وكرر الجيش الصهيوني طلباته المرهقة للفلسطينيين بالتنقل إلى أماكن أخرى ليقصفها كما وسبق وحدد مناطق أمان ثم قصفها وقتل المئات والآلاف.

وذكرت وسائل إعلام فلسطيني باستشهاد 20 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقامت آليات إسرائيلية بإطلاق النار بكثافة في مناطق المغراقة وشمال جسر وادي غزة.

كما جاءت الانباء باستشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وحدثت غارة إسرائيلية استهدفت حي الجنينة شرقي مدينة رفح مع قنابل ضوئية في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية لرفح وقصف مدفعي وسط وشرقي المدينة.

