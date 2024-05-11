بطريقة مبتكرة.. القبض على عصابة لتهريب السوريين إلى لبنان

أبرزت "الوكالة الوطنية للإعلام" نجاح حراس الليل في بلدية جبيل، فجر اليوم السبت، في القبض على عصابة سورية لتهريب السوريين إلى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة.

وقال المصدر ذاته إن المهرب السوري أوصل السوريين، امرأتين وطفلين، إلى الحدود السورية - في منطقة العريضة، وختم أوراقهم وأخرجهم من سوريا وأنزلهم بعد الحاجز وسلمهم إلى سائق لبناني، بعد ذلك ختم السائق الأول أوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية وعاد وتسلم ركابه من السائق اللبناني.



وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن السيدتين والطفلين لديهم أقارب يعملون في أحد المحال التجارية في مدينة جبيل.

ولفتت كذلك إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بالتحقيقات الجارية لمعرفة التفاصيل كافة.