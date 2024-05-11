صحف عبرية تكشف عدد النازحين من رفح

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن موجة النزوح من رفح ما زالت مستمرة مع أوامر الجيش الصهيوني.

وذكرت الصحيفة أنه غادر نحو 110 آلاف شخص مدينة رفح، في ظل التوترات التي تُهدد بتفاقم الأزمة في قطاع غزة.

وكثفت إسرائيل عدوانَها الإجرامي على قطاع غزة، خصوصًا على مدينة رفح المُكتظة بالسكان والنازحين.

كما قالت الأمم المتحدة إنه فرَّ من رفح أكثر من 110 آلاف شخص، إثر أمر الإخلاء الذي أصدره الجيشُ الإسرائيلي.

وحذَّر الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الهجوم البري على رفح سيؤدّي إلى «كارثة إنسانية هائلة».

وقال: «نبذل جهودًا مع جميع الأطراف المعنيّة من أجل استئناف إدخال الإمدادات المُنقذة للحياة – بما في ذلك الوَقود الذي تشتد الحاجة إليه – عبر معبري رفح وكرم أبو سالم»، فيما يُخيّم شبه المجاعة على القطاع المُحاصَر.

