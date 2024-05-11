اليوم.. انعقاد اللجنة التونسية العراقية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين

يترأس وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار فعاليات الدورة الـ 17 للجنة التونسية العراقية المشتركة، المقرر انعقادها اليوم السبت بالعراق، والتي ستستمر يومين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التونسية؛ من المقرر أن يتراس الجانب العراقي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

وأشار البيان الي ان هذه اللجنة تعد محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة".

وأضاف البيان "سيتم خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقات في شتى مجالات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين".

وبحسب الخارجية التونسية، فأنه يرافق وزير الشئون الخارجية التونسي وفد مهم من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي - عراقي.