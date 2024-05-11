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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترحب بالتحرك الليبي لنصرة القضية أمام محكمة العدل الدولية

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت حركة حماس تصريح صحفي ثمّنت فيه قرار المجلس الرئاسي الليبي بالانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ورحبت حماس بالانضمام الليبي في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعبن الفلسطيني وأرضه.

واعتبرت هذا القرار تأكيداً "للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية".

ودعت حماس دول العالم كافّة إلى العمل على عزل “الكيان المارق” عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

كما وعزله في كل مكان من "أرضنا الفلسطينية ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب".
 

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