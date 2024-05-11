نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟
تعتبر تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، والتي لا تشعر فيها المرأة إلا بقليل من الاعراض المزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.
تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد
حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبو ظبي.
ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بفيديو جديد لها.
شاب يسقط في مياة مليئة بأسماك القرش في جزر البهاما.. ما مصيره؟
تعرض شاب يدعي لمارلون ويكمان البالغ من العمر 4 عاما لعضة من سمكتا قرش، وذلك بعدما أنزلق وهو يصعد للقارب الذي يعمل عليه، وسقط في مياة مليئة بأسماك القرش .في لونغ آيلاند بجزر البهاما