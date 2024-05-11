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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. بن زايد يتقبل التعازي في وفاة هزاع بن سلطان.. ترحيب بقرار أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. وإسرائيل تطلب إخلاء مناطق جديدة في رفح

صحف الإمارات
صحف الإمارات

رئيس الإمارات يتقبّل التعازي في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
إسرائيل تطلب إخلاء مناطق جديدة في رفح
السعودية ترحب بقرار أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
البرازيل.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 126 مع تجدد الأمطار
رئيس الوزراء اليوناني في أنقرة الإثنين الماضي


سلطت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

محليًا، تقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي من المسؤولين والمواطنين في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في قصر المشرف في أبوظبي.

وبشأن تطورات غزة، قالت صحيفة "الخليج"، إنه في تصعيد جديد وخطير، طالبت إسرائيل بإخلاء المزيد من الأحياء في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من اجتياحها، ووسط تأكيد الأمم المتحدة عدم وجود أماكن آمنة في كامل القطاع يلجأ إليها النازحون من رفح.

وأضافت الصحيفة أيضًا، رحبت المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية.

ورحبت سلطنة عُمان بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يدعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "البيان" إن الإدارة الأمريكية قالت  يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة ينتهك على الأرجح القانون الإنساني الدولي، لكن ظروف الحرب منعت المسؤولين الأمريكيين من تحديد ذلك بشكل مؤكد في غارات جوية محددة.

ومن صحيفة "الخليج"، قالت السلطات في ولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل، إن سقوط الأمطار تجدد في الولاية، ووصل عدد القتلى جراء الفيضانات غير المسبوقة إلى 126 الجمعة، ارتفاعاً من 113 كانت مسجلة في وقت سابق من اليوم نفسه.

أما "الإمارات اليوم" فذكرت أنه من المقرر أن يلقي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الضوء على الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها حتى الآن في العلاقات بين بلاده وتركيا، وذلك خلال زيارة إلى أنقرة سيقوم بها الإثنين المقبل.

ومن صحيفة “الاتحاد”، أعلنت الصين، أن مبعوثها لمنطقة أوراسيا أنهى جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط هي الثالثة بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، في إطار سعي بكين إلى التوسط في النزاع.

وأكدت الصين أنها طرف محايد في أوكرانيا، بينما قالت الولايات المتحدة إن موسكو ستواجه صعوبات في مواصلة حربها من دون دعم بكين.

إسرائيل هزاع بن سلطان بن زايد رفح فلسطين

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