مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان أولى ثانوي ويشدد على منع حيازة الموبايل

تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدرسة الطبرى الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وقد أدى طلبة الصف الأول الثانوي اليوم امتحان مادة الرياضيات فى الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهراً داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً على سلامة الطلاب.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الطلبة على مستوى الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحان على التابلت.

وأدى 759 طالبا الامتحان فى 38 لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على منصة الامتحان، كما أدى 17 طالبا الامتحان ورقيا بلجنة المنازل.

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

وشدد على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أن الطلبة يستكملون الفترة الثانية، حيث يؤدون الامتحان فى مادة الفلسفة من الساعة 12:30 حتى 2 ظهرا.

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان اولى ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان اولى ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان اولى ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان اولى ثانوي