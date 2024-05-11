الداخلية الليبية: ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة

نجحت الأجهزة الأمنية الليبية في ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الأمني لوزارة الداخلية الليبية المكلفة من مجلس النواب، فإن معلومات استخباراتية أفادت بوجود منزل يُستخدم كمأوى لعدد من المهاجرين غير الشرعيين، وقامت عناصر من غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي بمداهمة المكان.

وأشار البيان إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتم نقلهم إلى مقر الغرفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد على أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط الممتلكات والمواد التي تم العثور عليها بحوزة المهاجرين.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600,000 مهاجر ينتمون إلى أكثر من 44 جنسية متواجدين حاليا في ليبيا، ومعظمهم غير موثق ويعيش في ظروف هشة.

ويجرم القانون الليبي الدخول والخروج والعيش بطريقة غير شرعية في البلاد، ويفرض عقوبات تشمل الاحتجاز والترحيل.