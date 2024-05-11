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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بكفر الشيخ

صدى البلد

أطلقت وزارة الزراعة قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت إشراف د  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وذلك في الفترة من ١١ الي ١٦ مايو  ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير .

 

  وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين،أن هذه  القافلة سوف تشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية. 


وأضاف "فاضل" أن القافلة سوف تقوم بعدة جولات في قري ومراكز المحافظة  لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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