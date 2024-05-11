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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل: تشغيل 10 سيارات كهربائية "تاكسي" تجريبيا بالعاصمة الإدارية.. صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

تفقد  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عدد 10 سيارات كهربائية ( تاكسي )  مقرر تشغيلها  تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024  كمرحلة أولي من إجمالي  عدد  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير ان تلك السيارات المزمع تشغيلها ستكون على أعلي مستوي من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة في بيانها  أن حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد اتوبيسات شركة اكتا  وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذى يمر على ٨ محطات بالعاصمة الإدارية وكذا المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى يمر على ٧ محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكى اخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية كما تتكامل مع وسائل المواصلات الاخرى المؤدية إلى العاصمة من جميع أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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