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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد كوري يبحث التعاون مع مركز بحوث الصحراء في مجال تحلية المياه

صدى البلد

 قام وفدكورى يضم كلا من البروفيسور جوينج كيم و البروفيسور هوشيوول خاانج بمعهد بحوث كوريا للتقنيات الكيميائية على هامش فاعليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بزيارة إلى مقر بحوث الصحراء ومعامل مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه وأبدى الوفد الكورى سعادته بزيارة مصر لأول مرة واستعداده للتعاون مع مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه فى المستقبل القريب لما ينفرد به مركز التميز من إمكانات بشرية ومعدات وأجهزة متقدمة فى مجالات تحلية ومعالجة المياه .

ورافق الوفد أثناء الزيارة كلا من د./عبد الحميد الاعصر نائبا عن د /حسام شوقى- مدير مركز التميز لأبحاث تحلية المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء، ود./محمد عمر- باحث ومدير مركز المعلومات بالمركز وعضو مركز التميز .

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